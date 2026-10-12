Биотехнолог Золотарева сообщила, что увлажнитель воздуха не защищает от ОРВИ
Увлажнитель воздуха сам по себе не повышает риск ОРВИ, однако при неправильном уходе может стать источником загрязнений. Об этом Life.ru рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
Увлажнитель воздуха не вызывает респираторные инфекции сам по себе, однако при неправильном уходе он может стать источником загрязнения. Если долго не менять воду и не чистить резервуар, внутри устройства размножаются бактерии и микроскопические грибы. Вместе с каплями воды эти микроорганизмы попадают в воздух, а затем в дыхательные пути, что способно раздражать слизистые и вызывать заболевания. Особенно опасны в этом плане ультразвуковые модели, распыляющие аэрозоль непосредственно из воды в резервуаре.
Еще одна проблема — чрезмерное увлажнение помещения. При превышении влажности выше 50% создаются условия для роста плесневых грибов и пылевых клещей. Если окна запотевают или появляется запах сырости, интенсивность работы прибора следует уменьшить. Увлажнитель не является средством профилактики ОРВИ, его задача — корректировать недостаточный уровень влажности воздуха.