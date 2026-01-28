Биотехнолог Золотарева сочла допустимым повторное заваривание чайного пакетика в течение 40 минут

Первая заварка чая извлекает около 70–80% полезных соединений, таких как полифенолы, кофеин и эфирные масла. Об этом рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Газетой.ru» .

По ее словам, повторные процедуры позволяют получить лишь слабо ароматизированную воду, лишенную значительной доли целебных свойств, так как основное содержание полезных элементов переходит именно в первый напиток.

Таким образом, единственное разумное решение — одноразовое применение чайного пакетика с обязательным удалением его из сосуда сразу после приготовления.

Золотарева добавила, что повторное приготовление чая допускается лишь в короткий промежуток времени — максимум 30–40 минут после первой заварки.