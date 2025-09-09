Биотехнолог Золотарева призвала людей с железодефицитом быть осторожными с матчей

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, биотехнолог Мария Золотарева поделилась с «Газетой.Ru» информацией о влиянии чая матча на уровень железа в организме.

По словам эксперта, для здоровых людей с нормальным уровнем гемоглобина одна-две чашки матчи в день не опасны. Однако людям с дефицитом железа, предрасположенностью к анемии или тем, кто придерживается строгой веганской диеты, стоит быть осторожными.

«Этот чай, как и любой другой продукт, необходимо употреблять разумно», — подчеркнула специалист.

Листья чая матча богаты полифенолами, которые обладают антиоксидантной активностью. Однако они могут связываться с негемовым железом из растительной пищи, временно снижая его биодоступность.

«Такое значительное подавление в усвоении железа наблюдается при употреблении чая в очень больших количествах и, что критически важно, непосредственно во время приема пищи, богатой железом», — отметила Золотарева.

Для снижения рисков рекомендуется употреблять матча между приемами пищи.