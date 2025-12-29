Биотехнолог Золотарева предупредила о небольшом сроке годности салатов вне холодильника

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала RT о правилах хранения салатов в новогоднюю ночь.

По словам эксперта, праздничные блюда с майонезом и консервированными продуктами представляют серьезную опасность для здоровья, если их оставить на столе на два-три часа.

«Майонез, вареные яйца, консервированные компоненты, особенно рыба и кукуруза, являются высокопитательными и содержат большие концентрации соединений азота, что делает их идеальной питательной средой для бактерий», — пояснила специалист.

Она предупредила, что уже через пару часов количество микроорганизмов в салате может достигнуть критического значения и нанести вред здоровью, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и ослабленным иммунитетом.