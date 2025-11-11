Биотехнолог Золотарева предупредила, что загрязненная кухонная вытяжка может нанести вред здоровью

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала в интервью «Газете.Ru» о рисках, связанных с загрязненной кухонной вытяжкой. Внутренние поверхности устройства, включая вентилятор и фильтры, покрываются слоем жира, который становится питательной средой для микроорганизмов.

«Внутренние поверхности вытяжки, включая вентилятор и фильтры, постепенно покрываются плотным слоем жира, который представляет собой идеальную питательную среду для развития широкого спектра микроорганизмов», — сообщила эксперт.

Микроорганизмы, размножающиеся в такой среде, могут вызывать аллергию, бронхиальную астму и кишечные расстройства. Кроме того, загрязненная вытяжка представляет технический риск: жировая пленка снижает эффективность работы устройства и может привести к поломке двигателя, написали «Известия».

Мария Золотарева рекомендовала очищать вытяжку не реже одного раза в три-четыре недели, используя специальные щелочные средства. Важно пользоваться защитными перчатками и маской, а после обработки тщательно смывать остатки химических средств.