Биотехнолог Золотарева предупредила, что кондиционеры могут привести к головным болям и ОРВИ

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала RT о рисках, связанных с использованием кондиционеров.

По словам специалиста, длительная работа систем кондиционирования без функции увлажнения снижает относительную влажность воздуха. Когда уровень влажности опускается ниже 40%, слизистые оболочки носоглотки пересыхают и хуже выполняют свою защитную функцию.

«Сухой воздух уменьшает выработку слизи и замедляет работу мельчайших ресничек на поверхности дыхательных путей, из-за чего вирусам, в том числе риновирусам и коронавирусам, становится проще проникать в организм», — предупредила эксперт.

Также Золотарева отметила, что резкий перепад температуры между улицей и охлажденным помещением может вызывать спазмы капилляров в области головы и шеи, что приводит к головным болям. В условиях хронического воздействия таких факторов возможно развитие вторичных иммунных дисфункций, которые повышают восприимчивость к ОРВИ.

Эксперт подчеркнула важность регулярного обслуживания и очистки кондиционеров, чтобы предотвратить накопление и распространение биологических загрязнителей, включая бактерии рода Legionella, которые могут вызывать тяжелые формы пневмонии.