Биотехнолог Золотарева: неправильно подобранные домашние тапочки могут привести к болям в спине

Неправильно подобранные домашние тапочки могут привести к болям в спине и коленях. Об этом «Газете.ru» рассказала биотехнолог Мария Золотарева. Эксперт указала на пожилых людей и тех, что имеют проблемы с суставами.

Она призвала выбирать для дома обувь с хорошей поддержкой стопы и из натуральных материалов. Чтобы не упасть и не получить травму, подошва тапочек не должна была скользкой, написал сайт kp.ru.

«В тапочках из плотных материалов, особенно с закрытым носом, ноги могут потеть. При этом внутри обуви возникает теплая и влажная среда», — пояснила специалист, отметив, что она становится благоприятной для размножения бактерий.

Людям с аллергией на химические вещества ни в коем случае нельзя носить тапочки из синтетических материалов, добавила Золотарева.