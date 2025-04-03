Биотехнолог Золотарева: длительное ношение контактных линз увеличивает риск инфекций глаз

Неправильный уход за цветными контактными линзами несет риск развития инфекций глаз. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с Общественной Службой Новостей .

Как отметила эксперт, микроорганизмы, попадающие на поверхность линз, могут вызывать конъюнктивит и кератит, которые приводят к серьезным проблемам со зрением. Для предотвращения инфекций важно избегать плавания в открытых водоемах и бассейнах, а также хранить линзы вне ванной комнаты.

Грязные контейнеры и нерегулярная смена раствора увеличивают риск заражения. Длительное ношение линз способствует росту бактерий. Некоторые линзы содержат увлажняющие или противоаллергические вещества, однако их неправильное применение может вызвать раздражение и аллергию, подчеркнула Золотарева.