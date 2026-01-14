Биотехнолог Вольнова рассказала, что неправильный выбор гигиенической помады может привести к сухости губ

В холодное время года губы нуждаются в особом уходе из-за неблагоприятных погодных условий и сухого воздуха в помещениях. Кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Екатерина Вольнова рассказала Life.ru , что неправильный выбор гигиенической помады может привести к сухости и повреждению кожи губ.

Эксперт подчеркнула, что кожа губ отличается от кожи лица: она тонкая, почти не содержит сальных желез и меланина, поэтому быстро теряет влагу и плохо защищена от внешних факторов. Гигиеническая помада или бальзам должны создавать защитный барьер и восстанавливать поврежденную кожу.

По словам Екатерины Вольновой, пленкообразующие компоненты в составе средств для губ играют важную роль. Они помогают снизить потерю влаги и формируют защитный барьер. Натуральные воски и масла питают кожу, а силиконы обеспечивают комфортное нанесение.

Для восстановления потрескавшихся или воспаленных губ эксперт рекомендует обращать внимание на активные компоненты, такие как пантенол и аллантоин. Они ускоряют заживление и помогают восстановить липидный барьер.

Однако не все добавки безопасны. Отдушки и ароматизаторы могут вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Охлаждающие компоненты при частом использовании могут усиливать сухость.

Для повседневной защиты эксперт рекомендует выбирать средства с восками или вазелином и смягчающими маслами. Для восстановления поврежденных губ подойдут формулы с пантенолом, церамидами и ниацинамидом. При тяжелых состояниях необходимо обратиться к дерматологу.