Биотехнолог Панов предостерег от хранения меда в холодильнике

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов в интервью сайту Lenta.ru объяснил, как неправильное хранение влияет на полезные качества меда.

Эксперт подчеркнул, что мед лучше всего хранить в герметичной стеклянной или керамической посуде при температуре от +10 до +20 градусов, вдали от солнечного света и источников тепла, написал RT.

Панов отметил, что хранение меда в металлической посуде может привести к образованию вредных соединений.

«Также не рекомендуется хранить продукт в холодильнике. Идеальное место — темная кухонная полка или закрытый шкафчик, где поддерживается стабильная комнатная температура», — добавил биотехнолог.