Биотехнолог Новокшанова: молочный жир снижает риски развития онкологических заболеваний

Молочный жир легче других насыщенных животных жиров усваивается и переваривается организмом. Кроме того, он богат витаминами А и D. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии, доктор технических наук Алла Новокшанова в интервью сайту «Аргументы и факты».