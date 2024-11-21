Биотехнолог Новокшанова: молочный жир снижает риски развития онкологических заболеваний

Молочный жир легче других насыщенных животных жиров усваивается и переваривается организмом. Кроме того, он богат витаминами А и D. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии, доктор технических наук Алла Новокшанова в интервью сайту «Аргументы и факты».
«Только в молочном жире есть удивительный трансизомер — альфа-конъюгированная кислота, или, по-другому, — руменовая», — отметила специалист.
Именно руменовая кислота снижает вероятность развития нескольких типов онкологических болезней, пишет RT. Однако в день допустило употреблять порядка четверти стакана жирного молока или йогурта, добавила Новокшанова.
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