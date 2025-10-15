Биотехнолог Куликов рассказал, что морковь и жирная рыба улучшают здоровье глаз

Кандидат технических наук, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова (Университет РОСБИОТЕХ) Дмитрий Куликов поделился информацией с RT о том, что здоровье глаз зависит от множества факторов, включая наследственность, общее состояние организма и образ жизни, в частности, питание.

По словам ученого, рацион, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, способствует снижению риска офтальмологических заболеваний, замедляет процессы старения и поддерживает остроту зрения.

Крайне важно употреблять продукты, которые содержат витамины А, С, Е, жирные кислоты омега‑3, а также такие микроэлементы, как цинк и селен. Эксперт также рекомендовал включать в рацион морковь, тыкву, сладкий перец, жирную рыбу, яйца, а также ягоды темных сортов и листовые зеленые овощи.

«Дополнительно полезны орехи и семена как источники витамина Е и цинка, а также цельнозерновые продукты и цитрусовые», — добавил специалист.

Куликов подчеркнул, что никакая пища не может восстановить потерянное зрение, но регулярное употребление перечисленных продуктов снижает усталость глаз при длительной работе за компьютером и служит профилактикой заболеваний.