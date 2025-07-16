Биотехнолог Ефимочкина предостерегла от употребления детьми сырого молока

Заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталия Ефимочкина в разговоре с «Известиями» сообщила, что детям не стоит пить сырое молоко.

Эксперт отметила, что дети начиная с трех лет и старше, если они не находятся в организованных коллективах, питаются вместе с родителями и едят фактически ту же еду. При этом требования к выбору продуктов для детей должны быть более строгими, привел слова биотехнолога сайт RT.

Специалист указала на опасность суши и роллов для детей из-за слабо обработанной рыбы и морепродуктов, особенно летом. Она также предупредила, что в сыром молоке содержится до 100 миллионов бактерий на 1 миллилитр. Перед употреблением напиток необходимо кипятить и охлаждать, подчеркнула Ефимочкина.