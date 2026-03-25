Biology Insights: отказ от хлеба на две недели может оказать положительное влияние на уровень энергии

Воздержание от употребления хлеба в течение двух недель может оказать заметное влияние на тело человека. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Biology Insights .

Одним из первых изменений станет снижение веса, однако оно связано преимущественно с потерей жидкости. Организм начинает использовать запасы гликогена и вместе с ним «теряет» связанную воду.

Также отказ от хлеба может положительно сказаться на пищеварении — например, уменьшить вздутие живота, особенно у людей с чувствительностью к пшенице.

В первые три-пять дней могут появиться слабость, раздражительность и ощущение «тумана» в голове — это естественная реакция организма на смену источника энергии. Позже состояние стабилизируется, а уровень энергии становится более ровным, без резких колебаний.