Биолог Воробьев предупредил, что в погребе могут скапливаться опасные газы

Эксперты предупреждают, что при хранении урожая в дачном погребе могут образовываться опасные газы, такие как углекислый и метан. Об этом рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев, передала «Вечерняя Москва».

Все овощи в погребах участвуют в газообмене: они потребляют кислород и выделяют углекислый газ, хотя процесс хранения замедляет эту активность. По словам специалиста, во время роста растения выделяют больше кислорода, но в погребе, без листьев, они начинают выделять углекислый газ.

Метан может образоваться при гниении продуктов. Хотя концентрация газов в непроветриваемом погребе не достигает опасных уровней, человек может испытывать головные боли и головокружение, что может негативно сказаться на здоровье, добавил «Петербургский дневник».

