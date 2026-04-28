Биолог Вершинина отметила, что микробиота рта влияет на ЖКТ и состояние кожи

Клеточный биолог и биоинформатик сервиса Novabiom София Вершинина рассказала сайту Lenta.ru , что дисбаланс микробиоты полости рта может негативно сказаться на самочувствии и внешнем виде человека, даже если он придерживается правильного питания.

Вершинина подчеркнула, что проблемы с микробиотой рта могут привести к воспалению в кишечнике и ухудшению состояния кожи.

«Через ежедневное проглатывание слюны бактерии изо рта попадают в ЖКТ и могут влиять на воспалительные процессы в кишечнике, особенно при нарушении баланса микробиоты», — цитирую эксперта «Известия».

По словам биолога, заболевания полости рта вызывают хроническое воспаление, которое сопровождается повышением маркеров системного воспаления. Это приводит к высыпаниям на коже, разрушению коллагена и преждевременному старению.

Также Вершинина отметила, что исследования указывают на потенциальную роль орального микробиома в развитии заболеваний кишечника. Среди пародонтальных патогенов она выделила бактерии P. gingivalis и Treponema denticola, многие из которых связаны с системными заболеваниями, включая воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженного кишечника и колоректальный рак.