Биолог Тышковский рассказал, что контроль веса и физическая активность замедляют процесс старения

Ученые доказывают, что люди могут жить дольше и сохранять бодрость, если будут влиять на процесс старения. Старение можно «взломать», как компьютерный код, рассказал сайту KP.RU биолог Александр Тышковский, работающий на стыке Гарварда и МГУ.

Исследователи разработали «биологические часы», которые определяют наш биологический возраст по особым меткам на ДНК. Они могут определить возраст с погрешностью всего в два–четыре года. Эти часы реагируют на наш образ жизни, включая диету, курение и употребление алкоголя.

Ученые проанализировали гены животных-долгожителей и нашли универсальные «гены долголетия»: усиленный ремонт ДНК и замедленный метаболизм. Пока фармацевтические компании ищут «таблетку от старения», наука дает четкие ориентиры. Среди них — питание: меньше есть — дольше жить; физическая активность: замедляем метаболические часы; отказ от вредных привычек: даем органам передышку; контроль веса: боремся с внутренним воспалением.