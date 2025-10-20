Биолог Тышковский посоветовал поддерживать оптимальный вес тела для продления молодости

Биолог Александр Тышковский заявил о возможности замедлить процесс старения. Бодрость и ясность ума можно сохранить на долгие годы, отметил эксперт в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, генетический анализ, проведенный учеными, выявил гены, способствующие увеличению продолжительности жизни, включая повышенную способность восстанавливать повреждения ДНК и замедленную скорость обменных процессов.

Хотя фармакологические компании стремятся разработать лекарство от старения, существуют проверенные рекомендации, позволяющие продлить молодость. Тышковский посоветовал обратить внимание на правильное сбалансированное питание без переедания. Также он призвал включить в режим постоянную физическую активность, избегать вредных привычек и поддерживать оптимальный вес тела.