Биолог Татаренко предупредила о рисках, касающихся поцелуев животных

Многие владельцы домашних животных задаются вопросом: допустимо ли целовать своих питомцев? Биолог и преподаватель Государственного университета просвещения Марина Татаренко поделилась мнением на этот счет с Life.ru .

По ее словам, не существует строгих правил, регламентирующих взаимодействие человека с домашними животными в форме поцелуев. Это решение каждый принимает для себя сам.

Татаренко сравнивает это с отношением к еде: «Никаких правил — целовать или не целовать — нет. Люди разные, и у них различное понимание того, что для них допустимо, а что нет. Я могу взять немытое яблоко, протереть его об рукав, как в старину, и съесть с удовольствием. А у кого-то от этого будет шок. То же самое с поцелуями. Если я люблю свою собаку или кошку и хочу ее поцеловать, конечно, я ее поцелую».

Несмотря на личное отношение к вопросу, специалист предупреждает о потенциальных рисках. Домашние животные могут быть носителями паразитов. Кошки рискуют заразиться гельминтами при употреблении сырой рыбы и мяса, а собаки — при купании в водоемах, поедании травы и контакте с другими животными. Чтобы минимизировать риски, Татаренко рекомендует регулярно посещать ветеринара и сдавать анализы.

Также важно следить за гигиеной питомца и проводить дегельминтизацию каждые три месяца. Блохи, которые могут переносить яйца гельминтов, также должны быть под контролем.