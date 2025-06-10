Биолог Суркова рассказала, что в 44 года организм совершает неожиданный скачок старения

Специалисты из США провели исследование и выяснили, что процесс старения не является линейным — он происходит скачкообразно. Кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова сообщила KP.RU , что один из таких «пиков старения» приходится на 44 года. Это открытие было сделано задолго до того, как менопауза считалась начальным этапом возрастных изменений у женщин.

По словам Сурковой, речь идет не о глобальных гормональных перестройках, а о более ранних и фундаментальных изменениях на молекулярном уровне, которые являются универсальными для мужчин и женщин. Менопауза же выступает как бы надстройкой, возникающей со временем на фоне уже произошедших изменений.

В этом возрасте внутренние «таймеры» молекул, отвечающих за ключевые функции организма, начинают сбиваться. Среди таких функций — переработка жиров, алкоголя и кофеина. В результате становится легче набирать вес, сложнее поддерживать здоровье сердца, а вредные вещества выводятся из организма менее эффективно.

Биолог рекомендует пересмотреть рацион, отказаться от излишеств, больше двигаться и внимательно следить за здоровьем. По ее словам, подобные исследования направлены на выявление ключевых точек воздействия, которые помогут замедлить процессы старения и, возможно, запустить механизмы омоложения.