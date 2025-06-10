Биолог Суркова рассказала, что в 44 года организм совершает неожиданный скачок старения
Специалисты из США провели исследование и выяснили, что процесс старения не является линейным — он происходит скачкообразно. Кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова сообщила KP.RU, что один из таких «пиков старения» приходится на 44 года. Это открытие было сделано задолго до того, как менопауза считалась начальным этапом возрастных изменений у женщин.
По словам Сурковой, речь идет не о глобальных гормональных перестройках, а о более ранних и фундаментальных изменениях на молекулярном уровне, которые являются универсальными для мужчин и женщин. Менопауза же выступает как бы надстройкой, возникающей со временем на фоне уже произошедших изменений.
В этом возрасте внутренние «таймеры» молекул, отвечающих за ключевые функции организма, начинают сбиваться. Среди таких функций — переработка жиров, алкоголя и кофеина. В результате становится легче набирать вес, сложнее поддерживать здоровье сердца, а вредные вещества выводятся из организма менее эффективно.
Биолог рекомендует пересмотреть рацион, отказаться от излишеств, больше двигаться и внимательно следить за здоровьем. По ее словам, подобные исследования направлены на выявление ключевых точек воздействия, которые помогут замедлить процессы старения и, возможно, запустить механизмы омоложения.