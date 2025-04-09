Биолог Созыкин: запах в холодильнике может быть признаком опасного грибка

Причиной неприятного запаха в холодильнике может быть смертельно опасный грибок. Об этом заявил клеточный биолог Александр Созыкин в беседе с News.ru .

Как пояснил ученый, речь идет о плесени, которая образуется на продуктах и выделяет вредные вещества, способные вызвать аллергию или расстройство пищеварения, а при длительном воздействии — даже смерть.

«Очень специфичный и неприятный запах дает выживающий при низких температурах грибок Penicillium», — предупредил эксперт.

Он также обратил внимание на технические причины появления запахов в холодильнике. К ним относятся засор дренажной системы, загрязнение биодезодоратора и износ материалов.