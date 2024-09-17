Биолог Созыкин посоветовал есть блюда из тыквы, чтобы снизить риск заболеваний сердца и нервной системы

Блюда из тыквы могут помочь в предотвращении заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и половой систем. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

Специалист отметил, что тыква содержит минимальное количество углеводов и жиров, а также высокое содержание омега-3 жирных кислот, однако ее не рекомендуется употреблять диабетикам.

Созыкин подчеркнул, что лучший способ приготовления тыквы — на пару или отваривание. Это помогает организму очиститься от токсинов и способствует ускорению метаболизма, добавил врач.

Тыква также богата клетчаткой и витаминами A, C, B, D, K, PP, карнитином, бета-каротином и некоторыми минералами, такими как кальций, фосфор, железо, цинк и калий. Ее семена тоже имеют большую питательную ценность, подчеркнул медик, так как в них содержатся антиоксиданты, такие как каротиноиды и токоферолы, а также витамины A, E, B, F, PP, полезные жирные кислоты, йод, кальций, калий, железо, магний, фосфор, цинк, селен, и различные кислоты, включая глутаминовую и линолевую.