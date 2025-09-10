Биолог Сидорова предупредила, что употребление упавших яблок может привести к расстройству ЖКТ

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Сидорова в беседе с aif.ru поделилась информацией о том, безопасно ли употребление упавших яблок.

Ученая подчеркнула, что у яблока, пролежавшего на земле, в месте удара создаются условия для размножения плесневых грибов, производящих микотоксины, включая патулин.

«Патулин может приводить к расстройствам желудочно-кишечного тракта, а при попадании больших доз вызывать нарушения работы важных органов и систем организма», — цитирует Сидорову сайт RT.

По словам биолога, патулин устойчив к высоким температурам, продолжает вырабатываться при температуре от 0 до –8 градусов и не нейтрализуется кислотами. Таким образом, даже после приготовления, зараженные яблоки могут сохранять опасный микотоксин, подытожила эксперт.