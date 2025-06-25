Биолог Шеина напомнила о риске развития рака кожи из-за солнечных ванн
В некоторых регионах России установилась теплая погода, и люди устремились к водоемам, чтобы насладиться солнцем. Доктор биологических наук Наталья Шеина предостерегла отдыхающих от возможных рисков, сообщил «ФедералПресс».
По словам эксперта, серьезную опасность представляет солнечная радиация. Она может вызвать не только болезненные ожоги (эритему) и воспаление глаз (фотоофтальмию), но и увеличить риск развития рака кожи в будущем.
«Категорически неправильно сразу после приезда принимать длительные солнечные ванны. Необходим постепенный период адаптации: начните с нескольких минут, увеличивая время день за днем», — отметила специалист.
Шеина также акцентировала внимание на безопасности питания. Она посоветовала выбирать проверенные заведения с положительными отзывами и избегать сомнительных точек общепита, где высок риск пищевых отравлений.