Биолог Шеина напомнила о риске развития рака кожи из-за солнечных ванн

В некоторых регионах России установилась теплая погода, и люди устремились к водоемам, чтобы насладиться солнцем. Доктор биологических наук Наталья Шеина предостерегла отдыхающих от возможных рисков, сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, серьезную опасность представляет солнечная радиация. Она может вызвать не только болезненные ожоги (эритему) и воспаление глаз (фотоофтальмию), но и увеличить риск развития рака кожи в будущем.

«Категорически неправильно сразу после приезда принимать длительные солнечные ванны. Необходим постепенный период адаптации: начните с нескольких минут, увеличивая время день за днем», — отметила специалист.

Шеина также акцентировала внимание на безопасности питания. Она посоветовала выбирать проверенные заведения с положительными отзывами и избегать сомнительных точек общепита, где высок риск пищевых отравлений.