Биолог Савельев: управление машиной после 50 лет положительно влияет на работу мозга
Вождение автомобиля оказывает благоприятное воздействие на умственные способности человека. Об этом рассказал доктор биологических наук и профессор Сергей Савельев в беседе с MK.RU.
По его словам, при управлении машиной активизируются сразу несколько отделов головного мозга.
«Когда человек учится водить, он разрабатывает огромный комплекс двигательно-моторных координаций, которые до этого не использовались», — добавил эксперт.
Многозадачность автомобилиста на дороге — своеобразная тренировка для мозга. Такая зарядка поддерживает большое количество нейронных связей, пояснил ученый.
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