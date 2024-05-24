Биолог Савельев: управление машиной после 50 лет положительно влияет на работу мозга

Вождение автомобиля оказывает благоприятное воздействие на умственные способности человека. Об этом рассказал доктор биологических наук и профессор Сергей Савельев в беседе с MK.RU .

По его словам, при управлении машиной активизируются сразу несколько отделов головного мозга.

«Когда человек учится водить, он разрабатывает огромный комплекс двигательно-моторных координаций, которые до этого не использовались», — добавил эксперт.

Многозадачность автомобилиста на дороге — своеобразная тренировка для мозга. Такая зарядка поддерживает большое количество нейронных связей, пояснил ученый.