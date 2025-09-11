Биолог Сафонов рассказал, что клубника с модифицированным геномом замедляет старение

Биолог Дмитрий Сафонов в интервью aif.ru поделился информацией о том, как клубника с модифицированным геномом может замедлять старение.

Специалист рассказал, что «молодильная клубника» создается путем редактирования генома. Этот процесс усиливает полезные свойства ягоды, обогащая ее антиоксидантами и геропротекторами, которые способствуют замедлению старения на клеточном уровне, написали «Известия».

Сафонов отметил, что кверцетин, содержащийся в клубнике, нейтрализует свободные радикалы, уменьшает воспаление и замедляет клеточное старение.

На платформе научно-технологического университета «Сириус» была представлена клубника, которая содержит в 12 раз больше кверцетина по сравнению с обычными сортами.