Биолог Сафонов предупредил, что белка после укуса может передать бешенство

После укуса белки рану нужно промывать водой с мылом 10-15 минут, обработать антисептиком и в тот же день обратиться в травмпункт. Биолог Дмитрий Сафонов предупредил, что животное может передать бешенство и бактериальные инфекции, сообщает Москва 24 .

Сафонов отметил, что вирус бешенства передается со слюной. Без своевременной вакцинации болезнь в 100% случаев приводит к смерти. Инкубационный период может занять от нескольких дней до нескольких месяцев, а укус в область головы особенно опасен.

Даже внешне здоровая белка может быть переносчиком инфекции. Насторожить должны вялость, шаткая походка, судороги, обильное слюноотделение и пена у рта. При бешенстве животное бывает агрессивным либо, напротив, необычно ручным.

После укуса также возможны воспаление, нагноение, абсцесс и флегмона из-за бактерий в полости рта зверька. Нельзя исключать столбняк, паразитов, клещевые инфекции и грибковые заболевания при контакте с шерстью.

Биолог призвал не кормить белок с рук. Животные привыкают к человеку как к источнику пищи, теряют осторожность и могут укусить. При сильных морозах корм можно оставить в кормушке или на земле: подойдут несоленые сырые орехи, семечки, сушеные яблоки и морковь. Хлеб, сладости, соленые и жареные продукты, миндаль и арахис белкам давать нельзя.