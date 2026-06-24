Биолог Рузанова отметила преимущества использования вакцины от возбудителей менингита «Менговакс B»

Кандидат биологических наук и заместитель генерального директора по развитию ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Эллина Рузанова указала на преимущества использования отечественной вакцины от возбудителей менингита «Менговакс B». Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, все пять компонентов, защищающих от наиболее распространенных в России серотипов менингококков, содержатся в одном флаконе. Это сокращает время на восстановление вакцины и снижает риск ошибки медицинского персонала.
Рузанова подчеркнула, что препарат хранится при стандартной температуре +2…+8 градусов, которую можно обеспечить в любом медицинском учреждении.
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