Биолог Рузанова отметила преимущества использования вакцины от возбудителей менингита «Менговакс B»

Кандидат биологических наук и заместитель генерального директора по развитию ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Эллина Рузанова указала на преимущества использования отечественной вакцины от возбудителей менингита «Менговакс B». Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, все пять компонентов, защищающих от наиболее распространенных в России серотипов менингококков, содержатся в одном флаконе. Это сокращает время на восстановление вакцины и снижает риск ошибки медицинского персонала.

Рузанова подчеркнула, что препарат хранится при стандартной температуре +2…+8 градусов, которую можно обеспечить в любом медицинском учреждении.