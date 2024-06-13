Биолог Пронина призвала людей с болезнями ЖКТ ограничить употребление печени трески

Людям, имеющим заболевания ЖКТ, не следует налегать на печень трески, хотя она и содержит большое количество полезных веществ. Об этом Life рассказала и. о. завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Пронина.

Она объяснила, что, несмотря на неоспоримую пользу, люди с проблемами с ЖКТ рискуют. Потому что у них жиры усваиваются хуже, чем у здоровых людей.

«В состав печени атлантической трески входит более 60% жира и, как следствие, много жирорастворимых витаминов (А, Д, Е) и ненасыщенных жирных кислот, относящихся к числу антиоксидантов», — отметила врач.

Она также посоветовала также не есть часто печень трески, если человек пьет рыбий жир. В редких случаях может быть передозировка витаминами.