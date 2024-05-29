Биолог Опарин: содержащиеся в бомбочках для ванн эфирные масла могут быть опасными для аллергиков

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин в беседе с NEWS.ru призвал людей, страдающих аллергическими реакциями, с осторожностью использовать бомбочки для ванн.

Дело в том, что внутри бомбочек содержатся эфирные масла, способные спровоцировать аллергические реакции.

«Синтетические ароматизаторы способны вызывать различные негативные реакции организма: зуд, покраснение кожи, аллергию. Красители или консерванты также могут вызывать аллергические реакции», — сказал он.

Не стоит принимать ванны с бомбочками чаще одного-двух раз в неделю, добавил биолог.

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