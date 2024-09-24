Биолог Опарин рассказал о пользе мать-и-мачехи для дыхательной системы и при ревматизме

Мать-и-мачеха является ценным растением благодаря высокому содержанию витаминов C и P. Об этом рассказал News.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Он подчеркнул, что это растение обладает свойствами противовоспалительного, отхаркивающего и обезболивающего действия. По его информации, мать-и-мачеха полезна для органов дыхания и может помочь при ревматизме.

Сок растения активно применяют в народной медицине для лечения заболеваний дыхательной системы, простуд, бронхитов, кашля и астмы. По словам Опарина, он также используется в качестве добавок к пище, витаминных комплексов и косметических средств.

Тем не менее, специалист предостерег от неконтролируемого употребления мать-и-мачехи, поскольку это может вызвать различные побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, аллергические проявления, головные боли и нарушения пищеварения.