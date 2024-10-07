Биолог Опарин рассказал, что кешью снижает уровень холестерина
Кешью может помочь снизить уровень «плохого» холестерина благодаря ненасыщенным жирным кислотам, однако их высокая калорийность может способствовать набору веса, предостерег доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Роман Опарин в разговоре с NEWS.ru.
Орехи богаты витаминами, в частности B и E, а также магнием, что делает их полезными для сердца, нервной системы и обмена веществ. Кроме того, кешью содержит антиоксиданты, замедляющие старение, и клетчатку, улучшающую пищеварение.
Опарин также предупредил, что кешью может вызывать аллергические реакции, такие как зуд и сыпь.