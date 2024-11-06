Биолог Опарин: поедание даже чистого на вид снега может спровоцировать проблемы со здоровьем

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин предупредил об опасности поедания снега. Даже чистые на вид осадки могут спровоцировать проблемы со здоровьем, отметил эксперт в беседе с News.ru .

По его словам, снег и сосульки активно поглощают окружающие загрязнители. Среди них — выхлопные газы машин, выбросы промышленных предприятий, радиоактивные вещества, ржавчина и пыль.

«Эти микроскопические загрязнения оседают на поверхности снега и образующихся из него сосулек, что делает их небезопасными», — пояснил биолог.

Он отметил, что последствиями употребления снега могут стать расстройство органов пищеварения, аллергические реакции и другие болезни.