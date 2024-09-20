Биолог Опарин: папайя способствует восстановлению сил после физнагрузок

Папайя содержит большое количество витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов, что способствует быстрому восстановлению сил после физических нагрузок. Об этом рассказал биолог Роман Опарин в беседе с Life.
По словам специалиста, также фрукт способен укрепить иммунную систему, улучшить состояние внешних покровов тела и особенно полезен для здоровья глаз. Антиоксиданты и клетчатка в составе папайи помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом фрукт стоит исключить из рациона аллергикам, беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями почек, отметил Опарин.
Кабельный завод загорелся в Подольске, эвакуировали 30 человек
«Его там не любят». Семья Виктора Ана подверглась гонениям в Южной Корее
Более 1,5 тонн отходов собрали жители на экоакции в Реутове
Банкам запретили брать комиссии за переводы в пользу государства по СБП
Новый детский сад построят на бульваре Зеленые Аллеи в Видном в 2025 году
Глава Лысенков: в 2025 году в Бронницах построят ФОК и пристройку к школе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте