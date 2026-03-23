Биолог Обласова напомнила о риске летального исхода при клещевом энцефалите

Биолог Антонина Обласова в беседе с «Радио 1» сообщила, что клещевой энцефалит представляет серьезную опасность для нервной системы и может привести к летальному исходу.

Специалист подчеркнула, что специфического лечения от этого вируса до сих пор не существует.

«У многих инфекция проходит под маской простого ОРВИ, но у достаточно большого процента людей она может перейти на следующую фазу, когда вирус поражает нервную систему», — предупредила эксперт.

По ее словам, прогноз зависит от подтипа вируса: в европейской части ситуация менее опасна. А вот на Дальнем Востоке до 30% жителей могут столкнуться с серьезными последствиями, добавил NEWS.ru.