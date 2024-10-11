Биолог Нургазиева напомнила, что бесконтрольный прием антибиотиков грозит снижением иммунитета

Биолог-вирусолог, доктор биологических наук Асель Нургазиева в беседе с Lenta.Ru напомнила, что бесконтрольный прием антибиотиков грозит снижением иммунитета.

Эксперт привела в пример бактериальную инфекцию, которая может требовать не только антибиотиков, но и других видов терапии. Самостоятельно поставленный диагноз может привести к негативным последствиям для здоровья.

Как написали «Известия», бесконтрольный прием антибиотиков в ряде случаев вызывает токсическое повреждение печени или почек и приводит к дисбактериозу.