Биолог Нургазиева напомнила, что бесконтрольный прием антибиотиков грозит снижением иммунитета

Биолог-вирусолог, доктор биологических наук Асель Нургазиева в беседе с Lenta.Ru напомнила, что бесконтрольный прием антибиотиков грозит снижением иммунитета.
Эксперт привела в пример бактериальную инфекцию, которая может требовать не только антибиотиков, но и других видов терапии. Самостоятельно поставленный диагноз может привести к негативным последствиям для здоровья.
Как написали «Известия», бесконтрольный прием антибиотиков в ряде случаев вызывает токсическое повреждение печени или почек и приводит к дисбактериозу.
Появились кадры задержания подозреваемых в нападении на Псковскую дивизию
Кинопоказ в честь 95-летия актера Ролана Быкова прошел в Дмитровском округе
Футбольный сезон среди жителей старшего поколения закрыли в Воскресенске
Машиностроительному заводу в Воскресенске исполнилось 50 лет
Семинар по профориентации прошел в Дмитровском округе
Более 20 тысяч подмосковных семей воспользовались маткапиталом на обучение
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте