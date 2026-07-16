Биолог Ноздрина рассказала, что прогулка в парке помогает существенно снизить уровень стресса

Чтобы снизить уровень стресса, достаточно прогуляться в парке всего 15 минут. Такой совет дала «Газете.Ru» биолог Татьяна Ноздрина. Она отметила, что это более эффективный способ, чем проводить время в торговом центре.

По словам эксперта, лиственные и хвойные деревья выделяют фитонциды — особые вещества, которые действуют как природный антисептик. Они не только подавляют вредные бактерии, но и укрепляют иммунную систему человека, отметил сайт KP.RU.

Ноздрина подчеркнула, что наибольшую пользу приносят смешанные насаждения, так как разные виды растений создают уникальный «воздушный коктейль». Он успокаивает нервную систему и снижает уровень гормона стресса.