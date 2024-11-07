Биолог Наполов: всего 100-200 граммов сухофруктов в день поддержат здоровье сердца

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов посоветовал включить в рацион сухофрукты. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, всего 100-200 граммов продукта в день поддержат здоровье сердца. Биолог особенно выделил курагу, изюм, чернослив и финики.

«Сухофрукты очень полезны. Витаминов на единицу массы в них чаще всего больше, чем в исходном продукте», — отметил специалист.

Он назвал блюдо источником меди, калия, железа, кальция и магния. К исключениям относится витамин C, количество которого снижается при обезвоживании, добавил Наполов.