Биолог Наполов: всего 100-200 граммов сухофруктов в день поддержат здоровье сердца
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов посоветовал включить в рацион сухофрукты. Об этом сообщил News.ru.
По словам эксперта, всего 100-200 граммов продукта в день поддержат здоровье сердца. Биолог особенно выделил курагу, изюм, чернослив и финики.
«Сухофрукты очень полезны. Витаминов на единицу массы в них чаще всего больше, чем в исходном продукте», — отметил специалист.
Он назвал блюдо источником меди, калия, железа, кальция и магния. К исключениям относится витамин C, количество которого снижается при обезвоживании, добавил Наполов.