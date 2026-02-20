Биолог Наполов рекомендовал есть хурму для укрепления иммунитета зимой

Зимой особенно важно поддерживать защитные силы организма. Помочь в этом могут фрукты, богатые витаминами и минералами. Подробнее рассказал биолог Виталий Наполов в беседе с Lenta.ru .

Он посоветовал обратить внимание на хурму, которая содержит витамины С и А, витамины группы В, а также калий и магний. Эти вещества поддерживают иммунитет и улучшают работу сердечно-сосудистой системы и пищеварения. В день рекомендуется употреблять не более двух-трех плодов хурмы.

По словам эксперта, гранаты — источники витаминов C, P, B6 и B12. Они способствуют укреплению иммунитета, поддерживают здоровье сердца и сосудов, а также обладают мощными антиоксидантными свойствами. Регулярное употребление гранатов и гранатового сока помогает повысить уровень гемоглобина и снизить артериальное давление, добавил therussiannews.ru.