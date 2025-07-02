Биолог Наполов рассказал, что состояние хвостика дыни не показывает ее спелость

По словам эксперта, хорошая дыня должна иметь аккуратный внешний вид: без вмятин и темных пятен. Эти дефекты могут свидетельствовать о повреждении плода или неправильном хранении, из-за чего дыня может испортиться изнутри. Светлое пятнышко на кожуре указывает на то, какой стороной дыня лежала на бахче.

Наполов отметил, что кожура спелой дыни должна поддаваться легкому нажатию, но при этом немного пружинить, а не продавливаться. Если кожура легко продавливается, значит, дыня перезрела.

Биолог также подчеркнул, что состояние хвостика плода не является показателем спелости, а лишь указывает на давность сбора урожая. Кроме того, спелые дыни обычно легче недозревших.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила о рисках отравления при употреблении немытых покупных арбузов и дынь. По ее словам, плоды часто обрабатывают химикатами для сохранения товарного вида при транспортировке, что может быть опасно для здоровья.