Биолог Наполов предупредил о рисках употребления ранних арбузов

Биолог Виталий Наполов, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, рассказал RT о потенциальной опасности употребления арбузов, которые уже появились в продаже, хотя сезон для них еще не наступил.

Специалист пояснил, что сейчас не время для сбора урожая арбузов — это произойдет гораздо позже, в конце июля или августе. Арбузы, которые можно найти в магазинах, скорее всего, выращены в теплицах с применением большого количества удобрений.

«Это удобрения, в первую очередь азотные — азот играет ключевую роль в формировании зеленой массы, что очень важно для арбузов и других бахчевых культур», — добавил Наполов.

По его словам, арбузы способны накапливать значительное количество азота в виде нитратов, поэтому в майских арбузах может быть повышенное содержание этих веществ. Хотя это не означает, что от покупки таких арбузов нужно отказаться, биолог советует не увлекаться их употреблением.

«Категорически нельзя давать такие несезонные арбузы детям до трех лет, так как у них в организме еще нет ферментов, которые могут разлагать нитраты», — подытожил эксперт.

Наполов предупредил, что нитраты могут нанести вред здоровью человека, вызвать интоксикацию и отравление, сопровождающееся расстройством пищеварения и рвотой.