Биолог Наполов предупредил о большом количестве нитратов в ранних арбузах

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов предупредил о потенциальном вреде ранних арбузов и дынь для детей до трех лет. Об этом сообщил News.ru .

Как пояснил специалист, в таких плодах может быть предельно допустимое количество нитратов, что представляет опасность для дошкольников.

«Употребление таких арбузов или дынь в больших количествах способно привести к расстройству желудка, возможно, аллергической реакции, повышению температуры, и его стоит ограничивать для детей до трех лет», — пояснил биолог.

По его словам, определить уровень нитратов можно только в лаборатории. Он рекомендовал покупать ранние арбузы и дыни в официальных торговых точках или дождаться пика сезона, когда будут продаваться плоды, выращенные в открытом грунте с минимальным содержанием нитратов.