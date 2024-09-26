Биолог Наполов посоветовал осенью добавлять в рацион бахчевые

С наступлением осени приходит пора сбора множества витаминных овощей и фруктов, таких как кабачки, капуста, помидоры, морковь, баклажаны, клюква и облепиха. Об этом Life рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.
По словам эксперта, свежий урожай не только способствует укреплению здоровья, но и может стать отличной альтернативой разнообразным покупным витаминным добавкам. Каждый овощ обладает своими уникальными полезными свойствами.
Так, цветная капуста содержит значительное количество белка, краснокочанная капуста богата антиоксидантами, а белокочанная — витамином C. Кроме того, кабачки и тыква рекомендованы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как их микроэлементы и клетчатка помогают нормализовать функции выделительной системы.
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