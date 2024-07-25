Биолог Наполов посоветовал есть в сутки не более 300–500 граммов дыни

Дыня — отличная альтернатива тяжелой пище в жаркий летний период. Сочная мякоть этого плода быстро утоляет голод, не вызывая чувства тяжести в желудке. О том, сколько дыни можно съедать за день, рассказала Life доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

По ее словам, главной особенностью дыни является ее низкая калорийность — около 35 калорий на 100 граммов. Этот плод также богат витамином С, содержит бета-каротин и витамины группы В, РР и Е.

Кроме того, он насыщен микроэлементами, такими как калий, железо и кремний. Антиоксиданты, содержащиеся в дыне, также приносят пользу. Порции дыни следует ограничивать до 300-500 граммов в день, а за один раз лучше не превышать 200 граммов.