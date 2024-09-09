Биолог Наполов посоветовал есть черешню и вишню для укрепления сосудов

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов в разговоре с NEWS.ru посоветовал россиянам есть черешню и вишню для укрепления сосудов. Особенно эти ягоды показаны гипертоникам и тем людям, кто страдает атеросклерозом.

Кроме того, вишня и черешня могут помочь тем, у кого зимой мерзнут руки без перчаток.

«Употребление черешни, вишни очень хорошо укрепляет капилляры и снимает эту проблему», — сообщил биолог.

Специалист отметил наличие в ягодах большого количества калия, кальция, магния и витаминов А и С. В состав вишни и черешни входят антиоксиданты, замедляющие старение.