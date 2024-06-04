Биолог Москалев рассказал, что интенсивные тренировки на велотренажере помогут омолодить организм

Тренировки на велотренажере — один из лучших способов поддержать здорововье и молодость организма. Об этом pravda-nn.ru рассказал директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев.

По его словам, тренировки на веотренажере буквально способствуют обновлению клеток. Причем для этого достаточно заниматься лишь один или два раза в неделю.

Однако тренировки должны быть высокоинтенсивными. Москалев рекомендовал интервальные занятия, чередующие спринт и отдых.

Обнажившей ягодицы Бузовой привели в пример костюмы кавказских артистов

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте