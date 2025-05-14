Биолог Москалев: прием Омега-3 может повысить риск фибрилляции предсердий

Омега-3 жирные кислоты полезны не для всех. Высокие дозы добавок и их состав могут негативно влиять на организм. Об этом рассказал доктор биологических наук и директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Москалев в беседе с сайтом kp.ru.
Как отметил специалист, часто такие препараты содержат Омега-3 в форме этиловых эфиров, которые плохо усваиваются и повышают уровень «плохого» холестерина. У здоровых людей прием рыбьего жира в качестве профилактики повышает риск фибрилляции предсердий. А вот пациентам с болезнями сердца добавки с Омега-3 снижают вероятность ухудшения состояния и смерти.
Важно учитывать правильное соотношение эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот. Избыток одной из них может нейтрализовать полезные свойства другой. Поэтому стоит относиться к приему добавок с Омега-3 с осторожностью, подчеркнул Москалев.
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