Биолог Москалев предложил сдать анализ на hs-СРБ для выявления хронического воспаления

Член-корреспондент РАН и доктор биологических наук Алексей Москалев рассказал KP.RU , что частая сонливость после еды может указывать на хроническое воспаление в организме. Для его обнаружения может потребоваться всего один анализ.

Хроническое воспаление — это вялотекущий процесс, который способствует повреждению стенок кровеносных сосудов, органов и тканей. Оно также является одним из факторов преждевременного старения.

Для выявления хронического воспаления специалист рекомендовал обратиться к врачу, который назначит исследование. Самым доступным из них является анализ крови на высокочувствительный С-реактивный белок (hs-СРБ).