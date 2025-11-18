Биолог Москалев предложил «правило рекламы» для увеличения физической активности

Для продления жизни и снижения риска серьезных заболеваний не обязательно заниматься интенсивными тренировками в спортзале. Об этом рассказал профессор и доктор биологических наук Алексей Москалев в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, даже легкая активность, такая как неторопливая ходьба, домашние дела или подъем по лестнице, может значительно снизить риск смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и деменции.

Москалев поделился хитростями для тех, кому сложно приучить себя к физической активности. Он предложил использовать «правило рекламы»: нужно вставать и двигаться при каждой рекламной паузе в телевизионной программе. Ученый также посоветовал ходить во время телефонных разговоров и пританцовывать в ходе уборки.