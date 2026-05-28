Биолог Москалев отнес инсулинорезистентность к возможным причинам сонливости после еды

Регулярное и сильное желание спать после приема пищи может указывать на серьезные нарушения в работе организма, сообщил биолог и член-корреспондент РАН Алексей Москалев в интервью KP.RU .

По словам эксперта, среди причин патологической послеобеденной сонливости выделяют инсулинорезистентность, хроническое вялотекущее воспаление, повреждающее стенки сосудов и другие органы. Также влияние может оказывать синдром обструктивного апноэ, при котором во сне происходят множественные остановки дыхания.

Специалист предупредил, что в некоторых случаях желание поспать после приема пищи — симптом анемии или заболеваний щитовидной железы.